Life Expectancy: 10 साल तक बढ़ी इन देशों के लोगों की उम्र, WHO ने लगाई मुहर

Average life expectancy increased: डब्ल्यूएचओ (WHO) ने कहा है कि 2000 और 2019 के बीच अफ्रीका महाद्वीप के देशों की औसत जीवन प्रत्याशा में प्रति व्यक्ति औसतन 10 साल का इजाफा हुआ है. हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात के लिए आगाह भी किया है कि इस अवधि के आखिर साल में कोरोना महामारी (Covid-19) की वजह से आए विघटनाकारी प्रभावों की वजह से ये ट्रेंड आगे बदल सकता है. एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान 'Tracking Universal Health Coverage in the WHO African Region 2020' नामक रिपोर्ट का डाटा साझा करते हुए इस तथ्य की पुष्टि की है.

वैश्विक जीवन प्रत्याशा में इतनी बढ़ोतरी

'टेलिग्राफ' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट WHO ने कहा कि साल 2000 में इन देशों की जीवन प्रत्याशा महज 46 साल थी. जो 2019 में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से बढ़कर 56 साल हो गई. हालांकि आंकड़ों में दिख रहा ये सुधार वैश्विक जीवन प्रत्याशा जो अभी 64 साल है, उस औसत से काफी नीचे है. वहीं इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जीवन प्रत्याशा में औसतन पांच साल की बढ़ोतरी हुई है.

हेल्थ कवरेज में बीस फीसदा का इजाफा

अफ्रीका (Africa) महाद्वीप के देशों में एसेंसियल हेल्थ सर्विस कवरेज साल 2019 में 46 प्रतिशत हो गई, जबकि सन 2000 में यह दर महज 24 प्रतिशत थी. यानी 22 साल पहले अफ्रीकी देशों की जनता की सिर्फ 24 फीसदी आबादी ही जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में थी. हालांकि इन देशों ने संक्रामक रोगों की रोकथाम और उनका इलाज करने में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की. लेकिन दूसरी ओर इन देशों में हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप और सुगर जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों ने नाटकीय तरीके से हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया.

वहीं WHO अधिकारी ने अपनी ब्रीफिंग में ये भी कहा, 'कोरोना महामारी ने दिखाया है कि गरीब और विकासशील देशों की सुरक्षा के लिए हेल्थ सेक्टर में निवेश कितना जरूरी है. इसलिए मैं संगठन की ओर से पूरी दुनिया की सरकारों से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और अगले किसी वैश्विक संकट से निपटने के लिए पहले से तैयार रहने का आग्रह करता हूं.'

