WHO ने Coronavirus के नए वेरिएंट को लेकर दी चेतावनी, बताया- कितना होगा खतरनाक

WHO warn about future variants of Covid-19: भारत समेत दुनियाभर के कई देशों कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोविड-19 के आने वाले वेरिएंट्स (Future Variants of Coronavirus) को लेकर सावधान किया है. कोरोना वायरस के नए मामलों और संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए डब्ल्यूएचओ (WHO) की कोविड-19 तकनीकी टीम की प्रमुख मारिया वान केरखोव (Maria Van Kerkhove) ने लोगों को भविष्य में अधिक संक्रामक वेरिएंट के बारे में चेतावनी दी है और उनसे सुरक्षित रहने का आग्रह किया है.

कैसे रुकेगा कोरोना वायरस का प्रसार?

डब्ल्यूएचओ की वैज्ञानिक मारिया वान केरखोव (Maria Van Kerkhove) ने दुनियाभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है और कई ट्वीट्स किए हैं. ट्वीट कर मारिया ने बताया कि बुनियादी दिशानिर्देशों का पालन करने से कोरोना वायरस के प्रसार और मौतों को रोकने में कैसे मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा कि पिछले 4 हफ्ते में कोविड-19 के नए मामलों में 15 फीसदी और मौतों में 35 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों के सीमित उपयोग की वजह से नए मामले सामने आते रहेंगे.

चिंता का कारण बना हुआ है ओमिक्रॉन बीए.5

मारिया वान केरखोव (Maria Van Kerkhove) ने कहा कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी संक्रामक है और मौजूदा समय में इसके सब-वेरिएंट बीए.5 का तेजी से बढ़ता संक्रमण चिंता का प्रमुख कारण बना हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में कोविड-19 के नए वेरिएंट अधिक संक्रामक हो सकते हैं और उसकी गंभीरता के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है.

बचने के लिए विशेष सावधानी की जरूरत

वैज्ञानिकों ने हालिया रिसर्च के आधार पर बताया है कि ओमिक्रॉन का सब-वेरिएंट बीए.5 लोगों के लिए कई तरह से मुश्किलों का कारण बन सकता है. अन्य वेरिएंट की तुलना में इससे रि-इंफेक्शन यानी दोबारा संक्रमित होने का खतरा भी ज्यादा बताया जा रहा है. वहीं, एक दूसरे रिसर्च में पता चला है कि लॉन्ग कोविड के शिकार लोगों को अपने जोखिमों को लेकर विशेष सावधानी बरतते रहने की जरूरत है.

