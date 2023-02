Tasty Food: लौकी का स्वाद नहीं है पसंद? बस एक बार ट्राई कर लें ये टेस्टी रेसिपी, बन जाएंगे फैन

How To Make Lauki Se Dudhi Bhaji: लौकी एक हरी सब्जी है जोकि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, जिंक और पोटैशियम जैसे गुणों से भरपूर होती है. इसके अलावा लौकी में पानी की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है इसलिए इसके सेवन से आपका पेट हेल्दी बना रहता है. आमतौर पर लौकी की सब्जी, पकौड़े या हलवा खूब पसंद किया जाता है. लेकिन क्या कभी आपने लौकी से दुधी भाजी बनाकर खाई है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए लौकी से दुधी भाजी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. लौकी से दुधी भाजी स्वाद में खूब लजीज लगती है और साथ ही बनकर भी चुटकियों में तैयार हो जाती है, तो चलिए जानते हैं लौकी से दुधी भाजी (How To Make Lauki Se Dudhi Bhaji) बनाने की विधि....

लौकी से दुधी भाजी बनाने की आवश्यक सामग्री-

250 ग्राम लौकी

1/3 कप नारियल कद्दूकस किया हुआ

2 चम्मच तेल

2 हरी मिर्च

1/2 कटा हुआ प्याज

स्वादानुसार नमक

1 चुटकी हींग

लौकी से दुधी भाजी कैसे बनाएं? (How To Make Lauki Se Dudhi Bhaji)

लौकी से दुधी भाजी बनाने के लिए आप सबसे पहले लौकी को छील लें.

फिर आप इसको अच्छे से धोकर मीडियम साइज में काटकर रख लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करने के लिए रख दें.

फिर आप इसमें लौकी और प्याज डालें और थोड़ी देर तक भून लें.

इसके बाद आप इसमें हींग, हरी मिर्च और नमक डालकर मिला लें.

फिर आप इसको ढककर करीब 15 मिनट तक पकाएं.

इसके बाद जब लौकी पककर नरम हो जाए तो आप इसमें कद्दूकस नारियल को डालें.

फिर आप इसको थोड़ी देर और पकाएं और गैस बंद कर दें.

अब आपकी लौकी से दुधी भाजी बनकर तैयार हो चुकी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

