Pink and White Guava: गुलाबी और सफेद अमरूद में कौन ज्यादा फायदेमंद, जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय

Which is Better Pink or White Guava: इन दिनों बाजार में अमरूद आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा. पोषक तत्वों से भरपूर अमरूद हमारे सेहत को कई तरह से लाभ पहुंचता है. इसमें विटामिन सी, लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा पाए जाते हैं. अमरूद में पाए जाने वाला मैंगनीज भोजन में मौजूद जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक साबित होता है. इसमें पाया जाने वाला फोलेट प्रजनन क्षमता (fertility) को बढ़ाने में मददगार साबित होता है. अमरूद की ज्यादातर वैरायटी शरीर को फायदा पहुंचाती है, लेकिन क्या आप जानते है कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटीशियन का इस बारे में क्या ख्याल है? गुलाबी और सफेद अमरूद में से कौन-सा अमरूद हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है? गुलाबी और सफेद अमरूद की तुलना करें, उससे पहले जान लेते हैं कि अमरूद के और क्या फायदे हैं.

अमरूद खाने के हैं कई फायदे

डाइटीशियन्स का मानना है कि अमरूद ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ठीक करने में मदद करता है. अमरूद में कैल्शियम भी खूब पाया जाता है जो हड्डियों के लिए लाभदायक माना जाता है. इसके सेवन से पाचन तंत्र ठीक रहता है. इसके साथ ही ये वजन घटाने के दौरान काफी मदद करता है. यह दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने सहायक होता है.

सफेद और गुलाबी अमरूद में कौन है ज्यादा फायदेमंद?

सफेद अमरूद की अपेक्षा गुलाबी अमरूद में शुगर और स्टार्च कम मात्रा होती है. गुलाबी के अपेक्षा सफेद अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट के गुण अधिक पाए जाते हैं, लेकिन डाइटीशियन्स की मानें तो शरीर के लिए गुलाबी अमरूद ज्यादा अच्छा होता है. गुलाबी अमरूद में विटामिन ए और सी काफी मात्रा में पाया जाता है. इसके साथ ही ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी पाया जाता है. ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रोग प्रतिरक्षा को बढ़ता है और कई गंभीर रोगों से बचाने में मदद करता है. इसमें पाया जाने वाला फाइबर डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा साबित होता है. फाइबर पाचन क्रिया को ठीक करता है, कब्ज से बचाता है और पेट साफ करने में मदद करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

