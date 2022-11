Gas Problem: पेट की गैस से हैं परेशान, तो इन तरीकों से मिलेगा मिनटों में आराम

How To Get Relief From Gas Instantly: गैस की समस्या आजकल आम हो गई है.इसके पीछे की वजह खराब खान-पान, और तनाव हो सकते हैं. ऐसे में अगर आपको भी बार-बार गैस बनती है तो तो ये समस्याओं को गंभीर हो सकती है.वहीं कई लोग गैस बनने पर दवाईयों का सेवन करते हैं.लेकिन गैस की दवा का असर स्वास्थ्य पर बुरा पड़ सकता है.लेकिन आप आप नेचुरल तरीके से भी गैस को बाहर निकाल सकते हैं.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप गैसे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं?

पेट की गैस से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये तरीका-

मालिश (massage) करें-

मालिश करने से पेट में बनने वाली गैसे से छुटकारा मिल सकता है. मालिस करने के लिए आप कोई भी तेल ले सकते हैं और हाथ पर तेल लें. इसे पेट पर लगाएं और फिर मालिश करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा. साथ ही पेट की गैसे में भी आराम मिलेगा.

योग करें (Do yoga)-

पेट में गैसे की समस्या होने पर आप योगा कर सकते हैं . ऐसा करने से आपको तुरंत आराम मिल सकता है. बता दें पेट की गैस निकालने के लिए पवनमुक्तासन,प्राणायाम जैसे योग कर सकते हैं.

सोडा (Soda)-

पेट में गैस बनने पर आप सोडे का सेवन कर सकते हैं. सोडा पेट की गैस को तुंरत निकालता है. इसका सेवन करने के लिए आप एक गिलास में पानी लें और इसमें आधा चम्मच सोडा डालकर पी लें. ध्यान रहे कि सोडा की मात्रा अधिक न हो.

सौंफ (Fennel)-

पेट में गैस बनने पर आप सौंफ भी चबा सकते हैं. सौंफ में मौजूद तत्व पेट की गैस को निकालने में मदद कर सकते हैं. वहीं अगर आपको हमेशा गैस की शिकायत रहती है तो आप रोजाना खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री खा सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर