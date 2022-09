Diabetics: इन 5 फलों का रोजाना करें सेवन, ब्लड शुगर लेवल रहेगा कंट्रोल

Fruits That Are Good For Diabetics: डायबिटीज की बीमारी आजकल काफी सामान्य हो गई है. वहीं इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल मे रखना सबसे जरूरी होता है. इसलिए हर चीज को काफी सोच समझकर खाना होता है. डायबिटीज के मरीज अधिकतर फलों को खाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फल खाने से उनका डायबिटीज का लेवल काफी बढ़ जाएगा. ऐसे में हम यहां आपको कुछ ऐसे फलों के बारें में बताएंगे जिनका सेवन डायबिटीज के मरीज कर सकते हैं. वहीं इनका सेवन शरीर को ताकत देता है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है.चलिए जानते हैं.

डायबिटीज के मरीज करें इन फलों का सेवन-

सेब-

सेब शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है. जो पेट को साफ रखने में मदद करता है. वहीं सेब का सेवन रोजाना करने से डायबिटीज का खतरा कम होता है. इसके साथ ही अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करने का काम करता है.

संतरा-

संतरा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है.ऐसा इसलिए क्योंकि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है. संतरे का रोजाना सेवन करने से स्किन को पोषण भी मिलता है. वहीं अगर आप संतरे का सेवन करते हैं को ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है इसलिए डायबिटीज के मरीज इसका सेवन आराम से कर सकते हैं.

पपीता-

पपीते में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ पेट को साफ करने में भी मदद करता है. वहीं रोजाना पपीता खाने से पेट में कब्ज की शिकायत भी नहीं होती है.पपीते में एंटीऑक्सीडेंट्स,विटामिन बी, और मैग्नीशियम पाए जाते हैं. ऐसे में अगर आप पपीते का सेवन करते हैं ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.

