Health Tips: इन चीजों को खाने के बाद गलती से भी न पिएं पानी, बिगड़ सकती है सेहत

Do not drink water after eating these things: बचपन से ही घर के बड़े-बुजुर्ग हमको खाना खाने के बाद पानी ना पीने की सलाह देतें हैं. उनके ऐसा कहने के पीछे वजह भी थी जो की हम में से कई लोगों को आज तक नहीं पता होगी. इसलिए हम आपके लिए लाए हैं इस सलाह के पीछे की वजह को यानी खाने के तुरंत बाद पानी ना पीने की वजह.अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो इससे डाइजेस्टिव जूस (Digestive Juice) डाइल्यूट हो जाता है जिसके कारण खाने को पचाने में दिक्कत आती है. वहीं अगर आप खाना खाने के बाद गुनगुना पानी का सेवन करते हैं तो वह ठीक है लेकिन अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो वह सेहत के लिए हानिकारक है.वहीं खाने के अलावा भी कई ऐसी चीज़े हैं जिसका सेवन करने के बाद पानी पीना हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. तो चलिए जानते है की किन चीज़ों के सेवन के बाद हमें पानी पीना अवॉयड करना चाहिए?

इन चीजों को खाने के बाद न पिएं पानी

केला (banana)

आयुर्वेद के अनुसार फलों का सेवन करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह शरीर का संतुलन बिगाड़ देती हैं. और यही कारण हैं की केला खाने के कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए.

तरबूज (watermelon)

तरबूज में करीब 90 - 95 फीसदी पानी होता है. इसके सेवन के बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव जूस डाइल्यूट हो जाते हैं. जिसके कारणवश आपका पेट फूल जाता है और पेट में दर्द या अपच की समस्या होती है.

दूध (Milk)

दूध पीने के बाद कभी भी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दूध के प्रोटीन का मेटाबोलिज्म धीमा हो जाता है. इसके कारण एसिडिटी और अपच भी हो सकती है.

खट्टे फल (citrus fruits)

संतरा , आंवला , मौसमी आदि खट्टे फल खाने के बाद हमारे दिगेंस्टीवे सिस्टम से एसिड निकलता है. और अगर इन् फलों को खाने के बाद हम पानी पीले तो पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है इसीलिए खट्टे फलों को खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए.

