Detox Drink: सर्दियों में बॉडी डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये ड्रिंक्स, शरीर रहेगा फिट

Winter Detox Drink For Weight Loss: सर्दियां शुरू होने वाली हैं. वहीं सर्दियों में लोग कई तरह के पकवान,मूंगफली,नट्स के लड्डू गुण की पट्टियां और भी बहुत कुछ खाते है. ये सबी चीजें तेजी से वजन बढ़ाती हैं.जिसकी वजह से वजन घटाना बहुत मुश्किल माना जाता है.वहीं सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने और मेटाबॉलिज्म (metabolism) को तेज करने के लिए संतुलित मात्रा से अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है.सर्दियों के मौसम में अगर आप भी वजन घटाने के सोच रहे हैं तो कुछ ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स को शामिल कर सकते हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करेंगे.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि बॉडी डिटॉक्स करने के लिए किन ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए?

सर्दियों में वजन कम करने के लिए पिएं ये डिटॉक्स ड्रिंक-

अनार और चुकंदर का जूस (Pomegranate and Beet Juice)-

सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है वहीं सर्दी के मौसम में अनार और चुकंदर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं. अनार और चुकंदर का जूस शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है. वहीं सर्दियों के मौसम में अनार और चुकंदर का जूस पीने से न सिर्फ एनर्जी मिलती है बल्कि ये मेटाबॉल्जिम को भी बूस्ट करने में मदद करता है.यह जूस आप रोजाना खाली पेट पी सकते हैं.

संतरा, अदरक और गाजर का जूस (Orange, Ginger and Carrot Juice)-

संतरा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरूपर होता है. वहीं गाजर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो वजन घटाने और पाचन में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप सर्दियों में वजन घटाना चाहचे हैं तो इस जूस का सेवन रोजाना कर सकते हैं.

आंवला जूस (Amla juice)-

आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. विटामिन सी शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट (Metabolism Boost) करने में मदद करता है.वहीं आंवले के जूस के पोषक तत्व शरीर का फैट घटाने में मदद करते हैं इसलिए सर्दियों में आंवले के जूस का सेवन करना आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंग होता है.

