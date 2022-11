Health Tips: गले दर्द और जुकाम से हैं परेशान? स्टीम लेते समय इन चीजों को जरूर करें शामिल, तुरंत मिलेगा आराम

What To Add In Steam For Cold: ठंड के मौसम में अक्सर लोगों को खांसी-जुकाम आदि की शिकायत रहती है. गले में दर्द या जुकाम होने पर लोग अक्सर भाप लेते हैं. इससे आपकी नाक खुल जाती है और आप बेहतर तरीके से सांस ले पाते हैं. लेकिन जुकाम से राहत पाने के लिए सिर्फ पानी से भाप लेने से कम फायदा मिलता है. लेकिन अगर आप पानी में कुछ चीजों को शामिल करते हैं तो इसे यह भाप और भी अधिक इफेक्टिव हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी गले के दर्द और जुकाम से परेशान हैं तो आप भाप लेते समय कुछ चीजों को शामिल जरूर करें. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि जुकाम से राहत पाने के लिए किन चीजों स्टीम में शामिल करना चाहिए?

स्टीम में लेते समय इन चीजों को करें शामिल-

अजवाइन (Celery) को करें शामिल-

अगर आप कोल्ड से राहत पाना चाहते हैं को ऐसे में पानी में एक से दो चम्मच अजवाइन शामिल कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अजवाइन एक एंटी-ऑक्सिडेंट रिच है जिसके कारण अगर अजवाइन की भाप ली जाए तो ऐसे में यह चेस्ट कंजेशन को दूर करने के साथ-साथ सर्दी से भी राहत दिलाते हैं. इसके लिए आप एक बर्तन में पानी और अजवाइन डालकर उबलने दें. जब भाप निकलने लगे तो गैस को बंद कर लें और एक टॉवल की मदद से भाप लें. ऐसा करने से आपको तुरंत ही जुकाम और गले दर्द से आराम मिल जाएगा.

तुलसी (basil) को पानी में डालें-

अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ऐसे में आप तुलसी की भाप ले सकते हैं. जी हां खांसी-जुकाम में लोग तुलसी और अदरक की चाय पीना भी काफी पसंद करते हैं. लेकिन तुलसी के पानी से भाप लेने से भी आपको काफी आराम मिलता है. तुलसी के पानी की भाप लेने के लिए आप एक बर्तन में पानी में तुलसी के पत्ते डालकर उबालें और फिर गस बंद करके उस पानी से भाप लें. ऐसा करने से आपको जुकाम और खासी से आराम मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

