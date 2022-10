Thyroid: थायराइड की समस्या से हैं परेशान हैं? तो लाइफस्टाइल में जरूर करें ये बदलाव,नहीं होगी दिक्कत

Lifestyle Changes To Manage Thyroid: थायराइड की समस्या आजकल काफी बढ़ गई है. थायराइड गले के पास एक ग्रंथि होती है जो हार्मोन का उत्पादन ज्यादा करने लगती है. जिस कारण थायराइड की समस्या होती है. थायराइड (Thyroid) होने पर शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है. वहीं थायराइड (Thyroid) होने पर शरीर का मेटाबॉलिज्म (metabolism) प्रभावित होता है. वहीं थायराइड बीमारी से ग्रसित लोग अक्सर इसे ठीक करने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं.लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करें.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि लाइफस्टाइल क्या बदलाव करने चाहिए?

थायराइड होने पर लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव-

एक्सरसाइज (excercise)-

एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है. एक्सरसाइज (excercise) करने से शरीर फिट रहता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं.थायराइड की समस्या होने पर रोज एक्सरसाइज करने की आदत डालें. एक्सरसाइज करने से थायराइड ग्लैंड (thyroid gland) बेहतर तरीके से काम करता है और वजन को कम करने में भी मदद मिलती है.

ओमेगा-3 रिच डाइट (Omega-3 rich diet)-

थायराइड की समस्या होने पर डाइट में ओमेगा-3 रिच डाइट का सेवन करें.ओमेगा-3 डाइट (Omega-3 rich diet-) में सोयाबीन, अंडे,अखरोट और मछली (Soybeans, Eggs, Walnuts and Fish) आदि को खा सकते हैं. ओमेगा-3 रिच डाइट (Omega-3 rich diet) थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करती है. वहीं अगर आप ओमेगा-3 से भरपूर चीजों का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है.

कैफीन (caffeine) का सेवन कम करें-

कैफीन (caffeine)शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है. थायराइड की समस्या होने पर कैफीन के सेवन से बचें. ऐसा इसलिए क्योंकि कैफिन शरीर में डिहाइड्रेशन (dehydration) को बढ़ाती है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है.इसलिए थायराइज की समस्या होने पर कैफीन का सेवन करने से बचें.

कुछ सब्जियों के सेवन से बचें-

थायराइड की समस्या होने पर ब्रोकली,फूलगोभी और पत्तागोभी (Broccoli, Cauliflower and Cabbage)आदि सब्जियां खाने से बचना चाहिए. ये सब्जियां शरीर में थायराइड हार्मोन के उत्पादन को कम कर सकती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर