Health Tips: नमक छोड़ने पर बॉडी में दिखते हैं ये बदलाव, न करें नजरअंदाज

Effects Of Salt On The Body: आजकल ज्यादातर लोग नमक खाने की मात्रा पर ध्यान दे रहे हैं. लोगों का मानना है कि नमक छोड़कर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं.ऐसा इसलिए क्योंकि नमक को हमारी सेहत के लिए खराब माना जाता है. लेकिन आपको बता दें कि नमक में एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हमारी बॉडी को सामान्य रूप से काम करने में मदद करता है. इसलिए नमक को पूरी तरह से अपनी डाइट से बाहर न करें. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि नमक की कमी होने पर बॉडी पर क्या असर पड़ता है?

नमक की कमी होने पर बॉडी में दिखता है ये बदलाव-

किडनी में होती है दिक्कत-

अगर आपने अपनी डाइट में नमक से दूरी बना ली है तो इसका असर किडनी पर भी दिखता है. यह सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर ही नहीं बल्कि आपके द्वारा खाए जाने वाले सोडियम की मात्रा से सीधे प्रभावित होता है.वहीं अगर आप अपनी डाइट से नमक को बाहर करते हैं तो इसका असर सीधे किडनी पर पड़ता है. ऐसे में अगर आप नमक का सेवन नहीं करते हैं तो में दिक्कत हो सकती है. ऐसे में अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसे नजरअंदाज न करें.

वजन होता है कम-

यदि आप नमक खाना बंद कर देते हैं तो आप देखेंगे कि तुरंत ही आपका कुछ किलो वजन कम हो गया है. हो सकता है कि यह पानी का वजन कम हो रहा हो. ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सोडियम का सेवन कम करते हैं तो यह सिर्फ पानी का वजन नहीं है जिसे आप कम कर सकते हैं. इसलिए अगर आपने नमक खाना छोड़ दिया है और आपका वजन कम हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे