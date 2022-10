Health Tips: सुबह उठने के बाद होती है थकान? न करें इग्नोर, हो सकती हैं ये बड़ी वजह

Tiredness After Waking Up: सुबह उठने के बाद थोड़ी नींद आना आम बात है. लेकिन कई लोगों को पूरे दिन थकान और सुस्ती (fatigue and lethargy) महसूस होती है. तो आपको इसके पीछे की वजह जरूर जाननी चाहिए. अगर आपकी नींद लंबे समय तक बनी रहती है तो इसके पीछे कई बड़ी वजह हो सकती हैं.इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि सुबह उठने के बाद बॉडी में दिनभर थकान क्यों रहती है.

सुबह नींद से उठने के बाद इन वजह से होती है थकान-

गलत समय पर सोना-

आजकल हर किसी का अलग लाइफस्टाइल (Lifestyle) इसमें किसी को जल्दी सोना पसंद होता है तो कुछ लोग रातभर जागना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप किसी ऐसे समय पर उठते हैं जो रोजाना से अलग है तो आपको सुस्ती लग सकती है.इसके साथ ही आपको थकान महसूस भी हो सकती है.

बहुत देर तक बिस्तर पर रहना-

कई लोग सुबह उठने की कोशिश में 10 बार झपकी लेते हैं जो बिल्कुल गलत है. बार-बार अपने अलार्म को बंद करने की वजह से आपकी नींद टूटती है जो चिढ़चिढ़ेपन और थकान (irritability and fatigue) का कारण बनता है. इसलिए अपने अलार्म को आखिरी मिनट के लिए सेट करें जब आपको उठने की जरूरत न हो.

बेडरूम का माहौल-

कई बार अलग-अलग चीजें है जो आपके बेडरूम (bedroom) में आपकी नींद को प्रभावित कर सकती हैं. जैसे रूम का तापमान आपकी नींद की क्वालिटी के लिए जरूरी है. इसलिए आरामदायक नींद के लिए एसी कूलिंग को एडजस्ट करें. वहीं कमरे में आप नीली लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

खान पान-

शराब और कैफीन (caffeine) से दूर रहें. ये गहरी नींद से दूर रखती है जिससे आप सुबह थकान महसूस करते हैं. कैफीन भी यही काम करता है. इसलिए सोने से 3 घंटे पहले से कैफीन ये जुड़ी चीजें या शराब, सिगरेट बंद कर देना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)