Lungs Health: फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए इन चीजों का रोजाना करें सेवन, सांस लेने में नहीं होगी दिक्कत

How To Keep Lungs Healthy: हेल्दी बॉडी के लिए फेफड़ों का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है. आजकल ज्यादातर लोग बढ़ते प्रदूषण और धूम्रपान की वजह से फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. बता दें फेफड़े खराब होने से आपको सांस लेने में दिक्कत होती हैं. यह समस्या इतना अधित बढ़ सकती है जिसकी वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है. इसलिए फेफड़ों को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी सांस से जुड़ी बीमारी से परेशान है या फिर आपको भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो आपको अपनी डाइट में कुछ चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए . चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको हेल्दी रहने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए?

फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए इन चीजों का रोजाना करें सेवन-

गिलोय (Giloy)-

हेल्थ के लिए गिलोय काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं. वहीं ये कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद करती है. इतना ही नहीं अगर आप इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काफी मदद करती है. इसमे पाए जाने वाले एंटीमाइक्रोबियल गुण वायरल से होने वाली बीमारियों से फेफड़ों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं. इसलिए अगर आप अपने फेफड़ों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप गिलोय का सेवन रोजाना कर सकते हैं. इसका सेवन करने के लिए आप इसका काढ़ा बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

हल्दी (Turmeric)-

किचन में मौजूद हल्दी कई बीमारियों को दूर करने में मदद करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एंटी-सेप्टिक गुण होते हैं जो कई रोगों को खत्म करने के लिए जानी जाती है. वहीं हल्दी एंटी वायरल होती है जो हमारे फेफड़ों को संक्रमण से सुरक्षित रखती है.इसलिए अगर आप अपने फेफड़ों को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दें इसका सेवन करने से फेफड़े मजबूत होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

