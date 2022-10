Steam For Cough: बदलते मौसम में खांसी से हैं परेशान? तो पानी में इस चीज को मिलाकर लें भाप, तुरंत मिलेगा आराम

What To Add In Steam For Cough: मौसम बदल रहा है ऐसे में लोग बीमार भी हो रहे हैं.इस समय शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से सर्दी-जुकाम, और मौसमी एलर्जी आपको जल्दी से अपनी चपेट में ले लेती है. वहीं इस समय ज्यादातर लोग खांसी और जुकाम की समस्या से परेशान रहते हैं. जिसके कारण लोगों के गले में खराश, बलगम, और दर्द की समस्या देखने को मिलती है. ऐसे में भाप लेना बहुत फायदेमंद माना जाता है. जी हां इससे सर्दी-खांसी को एक नेचुरल तरीके से ठीक हो जाती है. वहीं ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि खांसी होने पर पानी में क्या मिलाकर भाप ली जाएं? चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि खांसी होने पर पानी में आप किस चीज को मिलाकर स्टीम लें?

खांसी होने पर भाप लेने के लिए पानी में मिलाएं ये चीज-

पुदीने का तेल (peppermint oil)-

पुदीने के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं यह बंद नाक को खोलने और गले की सूजन को कम करने का काम करता है. इसलिए अगर आपको खांसी और जुकाम है तो आप पानी में 4 बूंद पुदीने के तेल की डालकर इस पानी से भाप ले सकते हैं. यह गले की खराश और बलगम को दूर करने का काम करेगा.

सेंधा नमक (rock salt) डालें-

यह भाप लेने के लिए सबसे आसान तरीका है. इसके लिए आप पानी में सेंधा नमक डालकर भाप लें. ऐसा करने से आपको सर्दी,जुकाम, गले की खराश, सूजन और गले के दर्द से समस्या से आराम मिलेगा.

तुलसी के पत्ते, अजवाइन और हल्दी (Basil leaves, celery and turmeric)-

खांसी से राहत पाने के लिए आप तुलसी के पत्ते, अजवाइन और हल्दी को पानी में मिलाकर उबाल लें. अब इस पानी को भाप के लिए इस्तेमाल करें. इस पानी को आप पी भी सकते हैं. ऐसा करने से आपको खांसी से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

