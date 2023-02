Tea For Hair: चाय से करें हेयर वॉश, डेंड्रफ की होगी छुट्टी, मिलेंगे और भी कई कमाल के फायदे

How to use black tea in hair: काली चाय एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जोकि आपकी स्कैल्प को अच्छी तरह साफ करने में मदद करते हैं. ब्लैक टी आपके शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मददगार होती है. इसके साथ ही इससे आपके बाल शाइनी और चमकदार भी बनते हैं. काली चाय आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देती है. इसके अलावा बालों में काली चाय के उपयोग से आपके बालों का झड़ना, ऑयली हेयर और डेंड्रफ को दूर करने में भी मदद मिलती है. इसमें मौजूद हाई एंटी-ऑक्सीडेंट और कैफीन हेल्दी स्कैल्प और बालों को बढ़ावा देता है.

इतना ही नहीं चाय में पाया जाने वाला टैनिन आपके बालों के रंग को बरकरार रखता है. इसलिए आज हम आपके लिए बालों में चाय के प्रयोग करने का तरीका लेकर आए हैं. जिसको हेयर केयर में आजमाकर आप बालों की कई समस्याओं से बचे रहते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to use black tea in hair) बालों में चाय कैसे इस्तेमाल करें....

चाय से बाल कैसे धोएं? (How to use black tea in hair)

बालों के लिए चाय का पानी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी लें.

फिर आप इसमें टी बैग डालकर करीब 30 मिनट तक उबालकर गैस बंद कर दें.

इसके बाद चाय जब ठंडी हो जाए तो आप इसको एक कप या स्प्रे बोतल में भरकर स्टोर कर लें.

फिर आप माइल्ड शैंपू बालों को धोकर टावल से पोंछ लें.

आपके बाल बहुत अधिक गीले न हो इस बात का ध्यान रखें.

फिर आप अपने बालों पर चाय से बना स्प्रे करें.

इस बात का ध्यान रहे कि चाय के पानी को आपको सीधे तौर पर अपनी स्कैल्प पर नहीं लगाना है.

इसके बाद आप हल्के हाथों से बालों की हल्की-हल्की सी मसाज कर लें.

फिर आप बालों में एक हेयर कैप पहन लें और करीब 1 घंटे तक छोड़ दें.

इसके बाद आप अपने बालों को कंडीशनर से वॉश करके सुखा लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं