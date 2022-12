Anti-Aging Facial: स्किन केयर में शामिल करें ये एंटी एजिंग फेशियल, Karishma Kapoor जैसी दिखेंगी जवां

How To Do Dahi Facial: हर कोई हमेशा सुंदर और जवां त्वचा दिखना चाहता है। इसके लिए बाजार में आपको कई एंटी एजिंग क्रीम आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स कई हानिकारक केमिकल युक्त होते हैं जिनके उपयोग से आपको मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स काफी महंगे भी होते हैं।

ऐसे में आप घर पर मौजूद नेचुरल चीजों की मदद से फेस की देखभाल करते हैं तो इससे आपकी त्वचा में नेचुरल ग्लो आने लगता है। इसलिए आज हम आपके लिए दही फेशियल लेकर आए हैं। दही में विटामिन-ए मौजूद होता है, जोकि स्किन को फास्ट एजिंग से बचाता है। इसलिए दही एक एंटी एजिंग फेशियल है, तो चलिए जानते हैं दही फेशियल (How To Do Dahi Facial) करने की विधि-

स्‍टेप-1 क्‍लीनिंग

फेशियल करने से पहले आपको फेस को अच्छी तरह से साफ करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप एक बाउल में दही डालें। फिर आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर लें। फिर आप इस मिक्चर को फेस पर लगाते हुए 2 मिनट मसाज करके साफ कर लें।

स्‍टेप-2 स्क्रबिंग

इसके लिए आप एक बाउल में दही और ओट्स पाउडर डालकर मिला लें। अगर आप स्किन ड्राय है तो ये स्क्रब आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप दही में कॉफी पाउडर डालकर लगाएं। इससे आपको स्किन टाइटनिंग में मदद मिलेगी।

स्‍टेप- 3 फेस मास्क

स्क्रब के बाद स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। जिससे बाहर की गंदगी स्किन में भर जाती है और आपको पिंपल्स की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आप अपनी स्किन टाइप के मुताबिक फेस पैक का उपयोग करती हैं, तो इससे आपकी स्किन को ढेरों फायदे मिलते हैं। विशेषकक अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दही, बेसन और चुटकी भर हल्दी आपकी स्किन के लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो दही, बेसन और हल्दी में थोड़ा सा शहद डालकर लगाएं। आप इस फेस मास्क को लगाकर करीब 15 मिनट तक रखें और साफ कर लें। इससे आपकी स्किन टाइटनिंग के साथ-साथ गलोइंग भी बनती है।