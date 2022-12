Fitness Tips: लुक देखकर स्कूल में सब उड़ाते थे मजाक, अब सिपाही के 6 पैक एब्स देख सब होते हैं दंग, ये है फिटनेस मंत्रा

How to keep fit: पुलिस को लेकर आपके दिमाग में तोंद वाले हवलदार या सिपाही का ही ख्याल आता होगा, लेकिन यह बीते दिनों की बात है. अब पुलिस डिपार्टमेंट में आपको ऐसे कर्मी भी नजर आएंगे जिनकी फिटनेस किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लगती. ये पुलिसकर्मी फिटनेस के मामले में दूसरों को भी प्रभावित करते हैं. फिटनेस के लिए कई युवा इन्हें आदर्श भी मानते हैं. ऐसा ही एक नाम है रोहित जांगिड़ (Rohit Jangid) का. जयपुर के निवासी रोहित राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल हैं. इसके साथ ही वह इंटरनेशनल वुशू प्लेयर (चाइनीज मार्शल आर्ट) भी हैं और कई इंटरनेशन-नेशनल मेडल भी जीत चुके हैं. इनके 6 पैक एब्स देखकर हर कोई इनका दिवाना बन जाता है. चलिए आपको बताते हैं रोहित का फिटनेस मंत्रा.

बचपन में कम वजन के लिए सब उड़ाते थे मजाक

रोहित की कहानी इतनी आसान भी नहीं है. वह कहते हैं कि ‘मैं स्कूल के वक्त में काफी पतला था. जब मैं 9वीं में था, तब मेरा वजन करीब 35 किलो था. कम वजन की वजह से क्लास में सब मेरा मजाक उड़ाते थे. मैं कई बार परेशान हो जाता था, लेकिन इसी दौरान मेरी मुलाकात एक सीनियर से हुई, जिनकी फिटनेस काफी अच्छी थी. वह मेरे घर के पास ही रहते थे, इसलिए मैंने उनको जॉइन कर लिया. मैं सुबह उनके साथ ही स्टेडियम जाने लगा. वहां उनके साथ एक्सरसाइज करता था.

सीनियर ने दिखाया नया रास्ता

रोहित कहते हैं कि ‘मैंने सीनियर के साथ एक्सरसाइज करते करते डिफेंस के लिए वुशू सीखने की प्लानिंग की. इसके बाद सीनियर ने मेरा वजन बढ़ाने के लिए मेरी डाइट तैयार करने में मदद की. धीरे-धीरे मेरा वजन बढ़ने लगा और 16 साल की उम्र में मेरा वजन 45 किलो तक पहुंच गया. इसके बाद मेरा सेलेक्शन भोपाल में वेस्ट जोन वुशू कॉम्पिटिशन के लिए हो गया. वहां मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. इस मेडल के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और मैंने पूरा फोकस गेम और फिटनेस पर लगाना शुरू किया.

कई इंटरनेशनल मेडल भी जीते

रोहित चार बार इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भारत के लिए मेडल जीत चुके हैं. इतनी उपलब्धि के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रोहित को बेस्ट प्लेयर स्टेट अवॉर्ड से सम्मानित किया. इसके अलावा उन्हें वीर तेजा पुरस्कार, राइजिंग स्टार अवॉर्ड भी मिल चुका है. 2018 में रोहित को राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल की नौकरी मिली.

ये है रोहित का डाइट

रोहित अब अपनी डाइट का खास ध्यान रखते हैं. वह इस फिटनेस के लिए डाइट को जरूर मानते हैं. वह कहते हैं कि अब मेरा वजन 75-78 किलो के बीच रहता है. मैं कॉम्पिटिशन के वक्त कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम कर देता हूं. मैं शाकाहारी हूं, ऐसे में प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है. दिन में तीन बार दो-दो चम्मच व्हे प्रोटीन लेता हूं. इसके अलावा मैं छाछ लेता हूं, जिससे बॉडी हाइड्रेट भी रहती है और प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाती है. फाइबर के लिए हरी सब्जियों का सेवन करता हूं. रोहित कहते हैं कि वह घर का बना खाना ही खाते हैं.

वर्कआउट पर देते हैं काफी ध्यान

रोहित का कहना है कि अच्छी फिटनेस के लिए डाइट के साथ-साथ वर्कआउट पर भी ध्यान देना जरूरी है. वह दिन में रोज 2 बार 2-2 घंटे वर्कआउट करते हैं. वह कहते हैं कि सुबह मैं 2 घंटे अपने गेम की प्रैक्टिस करता हूं, जबकि शाम को 2 घंटे जिम में वेट ट्रेनिंग करता हूं.

