Stretch Marks Removal: घरेलू नुस्खों से आ चुकी हैं तंग तो आजमाएं ये क्रीम, करती हैं स्ट्रेच मार्क्स घटाने का दावा

Skin Care Tips: कई लड़कियों को कम उम्र में ही स्ट्रेच मार्क्स के दाग हो जाते हैं. ऐसे में उन्हें किसी क्लब या पार्टी में वन पीस ड्रेस पहनने के लिए सोचना पड़ता है. किसी पब्लिक प्लेस पर उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. यह समस्या अक्सर वजन बढ़ने पर ही होती है. कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. जिसके लिए लोग तमाम तरह के दवाईयां, क्रीम आदि का इस्तेमाल करते हैं. कई लोग लेजर ट्रीटमेंट की भी सलाह देते हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप भी इस परेशानी का लम्बे समय से सामना कर रहे हैं. तो आप (Stretch Marks Removal Cream) का इस्तेमाल कर सकती हैं. ये क्रीम नेचुरल इनग्रेडिएंट से बनी है. इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा.

मामा अर्थ स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल क्रीम (mama Earth Stretch Marks Removal Cream)

इस क्रीम का इस्तेमाल महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती हैं. इसमें शिया बटर का मिश्रण है. जो लोग लम्बे समय से स्ट्रेच मार्क्स का सामना कर रहे हैं. उनके लिए भी यह बेहद असरदार साबित हो सकती है. यह क्रीम आपकी त्वचा को मुलायम रखती है और पेप्टाइज कोलेजन के निर्माण मदद करती है. इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है.

नेचुरल स्ट्रेच मार्क्स बंडल (The Moms Co All Natural Skin Care Solution)

इस पूरे पैक को आप ऑनलाइन और किसी कॉस्मेटिक शॉप पर जाकर खरीद सकते हैं. इसमें आपके त्वचा के लिए कम्पलीट केयर सॉल्यूशन मौजूद है. इसमें आयल और बटर का मिश्रण है. साथ ही 7 तरीके के आयल से यह प्रोडक्ट तैयार किया गया हैं. इसमें विटामिन-ई और ओमेगा फैटी एसिड भी मिलाया गया है. जो आपके स्ट्रेच मार्क्स के दाग को हटाने में मदद करता है.

बायो स्किन केयर आयल (Bio-oil 60ml Skin Tone)

इस आयल को लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है. ऑनलाइन फीडबैक में इसे अच्छी रेटिंग मिली है. इसका इस्तेमाल आप पूरे शरीर पर कर सकते हैं. इसमें मिलाए गए नेचरल हर्ब्स और कुछ एसेंशियल आयल स्ट्रेच मार्क्स रिमूव करने के साथ-साथ आपके चेहरे को बेदाग और सुन्दर बनते हैं. इसके इस्तेमाल से आपकी ड्राई स्किन स्मूथ हो सकती है तो आपको इस ऑयल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए.

