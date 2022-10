Skin Care Tips: आपके हाथों पर हो रही हैं झुर्रियां? तो इन तरीकों से घर पर ही करें ठीक

Tips To Get Rid Of Hand Wrinkles: जैसे-जैसे एक व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसके चेहरे की त्वचा से लेकर हाथ-पैर की स्किन पर इसका प्रभाव साफ नजर आने लगता है. इसकी वजह से हाथ और पैरों की स्किन (Skin) ढीली पड़ जाती है, और हाथों में सिकुड़न नजर आने लगती है. जिसकी वजह से हाथ देखने में खराब भी लगने लगते हैं. इसलिए हम यहां आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपने हाथों (Hand) की झुर्रियां (Wrinkles) कम कर सकते हैं.

इन कारणों से हाथों में पड़ जाती हैं झुर्रियां-

अगर आपके हाथों की त्वचा बहुत ड्राई हो गई है तो उसमें जल्दी झुर्रियां (Wrinkles) पड़ सकती है साथ ही साथ अगर आप केमिकल युक्त हैंड वॉश का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह भी आपकी हाथों में झुर्रियां पड़ने का कारण बन सकता है.

हाथों की झुर्रियों को कम करने के लिए अपनाएं ये उपाय-

पपीता और शहद (Papaya and Honey)

बनाने की विधि-

पपीते (Papaya) के गूदे को और शहद (Honey) को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण को हाथों पर लगाएं और 15 मिनट तक इसे सूखने दें और फिर हाथों को साफ कर लें.

चावल का आटा और गुलाब जल (Rice Flour and Rose Water​)

बनाने की विधि -

चावल के आटे (Rice Flour) और गुलाब जल (Rose Water) को एक साथ मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को हाथों की त्वचा पर लगाएं. 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि मिश्रण सूख गया है और फिर आप हाथों को पानी से वॉश कर लें. इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप इस पेस्ट को हाथों में लगाए रखने के दौरान किसी भी प्रकार का हाथों का मूवमेंट ना करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर