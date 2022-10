Skin Care Tips: किचन की 10 रुपये वाली ये चीज कर देगी पिंपल्स का सफाया, मुंहासे भूल जाएंगे चेहरे का पता

Benefits Of Garlic For Skin: लहसुन (Garlic) हमारी सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है. इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को स्वस्थ शरीर और स्किन को हेल्दी बनाने का काम करते हैं. वहीं अपनी शारीरिक समस्याओं के लिए आपने कई बार लहसुन का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा. लेकिन क्या कभी आपने लहसुन का इस्तेमाल स्किन के लिए किया है. जी हां लहसुन का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इससे आप स्किन के पिंपल से लेकर झुर्रियों (Pimples and Wrinkles) तक को कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं उनके हमारी स्किन के लिए फायदों के बारे में.

लहसुन के स्किन के लिये फायदे

पिंपल्स (Pimples)

अगर आपको पिंपल्स की समस्या ज्यादा है तो लहसुन की कुछ कालिया लें इन कलियों का पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट में वाइट विनेगर आधा चम्मच मिलाएं. अब इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से लगा ले. इससे आपके पिंपल्स में काफी आराम मिलेगा.

स्ट्रेच मार्क्स (Stretch Marks)

लहसुन (Garlic) में स्ट्रेच मार्क (Stretch Marks) का इलाज छिपा हुआ होता है. इसके लिए सबसे पहले 1 बड़े चम्मच में सरसों के तेल को गर्म करें. इसमें दो से तीन लहसुन की कलियां डालें. अब लहसुन को हल्का सा ब्राउन करके इसे आंच से उतार लें और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दे. हल्का गुनगुना रहने पर आप इस तेल से स्ट्रेच मार्क पर मसाज करें. इससे कुछ ही दिनों में स्ट्रेच मार्क दूर हो जाएंगे.

फोड़े फुंसी (Boils Pimple)

अगर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसी की समस्या हो रही है तो ऐसे में भी आपको लहसुन से काफी मदद मिलेगी. इसके लिए आप एक चौथाई कप पानी ले इसे अच्छी तरह से गर्म कर लें. इसमें लहसुन के रस की कुछ बूंदें मिलाएं. इस पानी को रोजाना फोड़े फुंसियों को साफ करने से आपको काफी राहत मिल जाएगी.

झुर्रियां (wrinkles)

अगर आप झुर्रियों से परेशान हैं तो आप अपनी स्किन को टाइट करने के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सुबह खाली पेट एक कली लहसुन की खाने से स्किन की झुर्रियां कम हो जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)