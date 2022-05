Mango Side Effects: ज्यादा न खाएं रसीले आम, वरना हो सकते हैं इन परेशानियों का शिकार

What are Side Effects of Mangoes: गर्मियों में रसीले आम खाना भला किसे पसंद नहीं होगा. किसी को आम काटकर खाना पसंद होता है, तो कोई मैंगो शेक बनाकर पीना पसंद करता है. कुछ लोग दिन में कई बार आम खा लेते हैं, लेकिन ज्यादा आम खाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आम के कई साइड इफेक्ट्स शरीर पर हो सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि ज्यादा आम खाने से वजन बढ़ता है और एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है? सुनकर चौंक रहे होंगे. आज आपको ज्यादा आम खाने से होने वाली परेशानियों के बारे में बता रहे हैं.

वजन बढ़ने का खतरा

आमतौर पर गर्मियों में लोग आम खाना पसंद करते हैं. आम में कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. यदि आप दिन में दो से ज्यादा आम खा रहे हैं तो इसका सीधा असर आपके शरीर पर देखने को मिलेगा. आपके शरीर का वजन अचानक से बढ़ जाएगा. अगर आप वजन कम कर रहे हैं, तो आपको आम से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है.

बढ़ सकती है एलर्जी

कई किस्म के आम गर्मियों में बाजार में आते हैं. शुरुआती दौर में आए हुए आम की तासीर काफी गर्म होती है‌. ऐसे में अगर आप ज्यादा आम खा रहे हैं तो आपके शरीर पर फुंसी-फोड़े निकल सकते हैं. आम खाने से शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है और इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. अगर आप एलर्जी से पीड़ित हैं, तो आम खाने से परहेज करें.

लूज मोशन की समस्या होने का खतरा

आम में ज्यादा फाइबर पाया जाता है. यदि आप तय सीमा से अधिक मात्रा में आम खाते हैं तो दस्त‌ हो सकते हैं. कुछ लोग कच्चे आम खाना भी पसंद करते हैं. अगर आप कच्ची कैरी को ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो आपके डाइजेशन पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है. कच्चे आम को पचाने में पाचन एंजाइम ज्यादा लगते हैं. ऐसे में सलाह दी जाती है कि आप कच्चे या पके आम का सेवन ज्यादा ना करें.

यह भी पढ़ेंः Drinking Coffee Tips: कॉफी पीने से पहले इन चीजों से बनाएं दूरी, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने