Afghanistan: काबुल में भयंकर विस्फोट, 32 लोगों की मौत; 40 घायल

Kabul Blast: अफगानिस्तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल (Kabul) में आज (शुक्रवार को) सुबह बड़ा धमाका (Blast) हुआ, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई. वहीं 40 लोग इस बम धमाके में घायल बताए जा रहे हैं. तालिबान (Taliban) के प्रवक्ता खालिद जादरान (Khalid Zadran) ने कहा कि दशती बारची इलाके में शुक्रवार सुबह यह विस्फोट हुआ. इस इलाके में अधिकतर अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शिया समुदाय (Shia Community) के लोग रहते हैं. विस्फोट की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है.

धमाके में छात्र-छात्राओं की मौत

तालिबान के प्रवक्ता खालिद जादरान ने कहा कि पीड़ितों में हाई स्कूल से लेकर स्नातक, दोनों लड़कियां और लड़के शामिल हैं, जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा दे रहे थे, जब विस्फोट हुआ. उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को ऐसे शैक्षणिक केंद्रों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करेंगे, जिनको टारगेट किया जा रहा है.

फिदायीन ने एजुकेशनल सेंटर को बनाया निशाना

एक ट्विटर पोस्ट में, एनजीओ अफगान पीस वॉच ने कहा कि एक आत्मघाती हमलावर ने छात्रों के बीच खुद को विस्फोट से उड़ा लिया. काज एजुकेशनल सेंटर को निशाना बनाया. बता दें कि हाल ही में काबुल के वजीर अकबर खान इलाके के पास भी एक बम धमाका हुआ था.

BREAKING — A suicide bomber has detonated himself among students in the west of Kabul, targeting Kaj educational center in a Hazara neighborhood.

