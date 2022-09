Alexa: 6 साल की बच्ची का नाम एलेक्सा, स्कूल से लेकर रास्ते तक 'कमांड' देकर सब कर रहे तंग, परेशान पैरेंट्स ने उठाया ये बड़ा कदम

Little Girl Want to Change her Name rom Alexa: एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी लोगों के काम को आसान बनाती है तो दूसरी तरफ कई बार यही चीज लोगों के लिए समस्या भी बन जाती है. कुछ ऐसा ही जर्मनी में एक महिला के साथ हुआ. परेशानी का आलम ये है कि महिला ने अपनी बेटी का नाम बदलने के लिए अप्लाई किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस महिला की बच्ची का नाम एलेक्सा है और उसे स्कूल से लेकर घर और बाहर भी लोग मानसिक रूप से परेशान करते हैं. लोग उसे वॉयस असिस्टेंट एलेक्सा की तरह कमांड देकर टॉर्चर करते हैं.

स्कूल में तंग करते हैं साथी

न्यू यॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची की उम्र अभी 6 साल है. इसका नाम एलेक्सा है, लेकिन अब उसका नाम ही उसके लिए परेशानी का कारण बन चुका है. स्कूल में क्लासमेट अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं. लोग उसका नाम लेकर एलेक्सा डिवाइस की तरह कमांड देते हैं. जैसे- बच्ची खेल रही है तो वहां उसे कहा जाता है, एलेक्सा डांस करके दिखाओ. वह तैरने गई तो वहां भी कुछ ऐसा ही कमांड.

रास्ते में भी लोग करते हैं परेशान

रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि एक दिन वह बच्ची अपनी मां के साथ स्कूल से आ रही थी. रास्ते में एक अनजान आदमी ने कहा, "एलेक्सा, डांस फॉर मी". उस अनजान शख्स के मुंह से बेटी का नाम सुनकर मां बहुत हैरान और परेशान हुई. इसके बाद उसका नाम बदलने की ठान ली. अब उसके माता-पिता ने आखिरकार गोएटिंगेन में शहर के अधिकारियों के सामने बच्ची का नाम बदलने के लिए आवेदन किया है. इस ऐप्लिकेशन में बताया गया है कि वह अपनी बेटी का नाम एलेक्सा की जगह कुछ और रखना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई उसका मजाक बनाता है. दंपति के पहले प्रयास को ठुकरा दिया गया था, इसलिए उन्होंने शहर के प्रशासनिक न्यायालय का रुख किया.

