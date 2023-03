Aliens Report: ब्रह्मांड में इंसानों के सिवा भी कोई है, जो हम पर इस तरह से नजर रख रहा

Aliens watching us through tiny probes: क्या हमारी पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन (Life on Earth) है और क्या एलियन कोई कल्पना नहीं है बल्कि सच्चाई हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन (Pentagon) की जो नई रिपोर्ट आई है. वो तो कुछ ऐसा इशारा कर रही है. पेंटागन की इस रिपोर्ट के अनुसार एलियन्स न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि वो हम पर नज़र भी रख रहे हैं. पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी और हावर्ड यूनिवर्सिटी के जाने माने वैज्ञानिक AVI LOEB ने दावा किया है कि हमारी पड़ोसी आकाशगंगाओं में कई एलियन SPACESHIP मौजूद हैं.

इंसानों से चार कदम आगे एलियंस जिस तरह हम चांद और मंगल में अपने मिशन और यान भेज कर उनकी जानकारियां जुटा रहे हैं. उसी तरह ये एलियन्स भी अपने छोटे छोटे यानों के जरिए हम पर निगरानी कर रहे हैं और हमारे बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशें कर रहे हैं. ये दावा उन्होने स्पेस में मौजूद एक अजीबो गरीब चीज़ को देखने के बाद किया है. सिगार के आकार का ये UN-KNOWN ऑब्जेक्ट वर्ष 2017 में हमारे सौर मंडल से होकर गुज़रा था. उमु-आउमा (OUMUAMUA) नाम के इस ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिकों ने पहले एक कॉमेट यानी धूमकेतु बताया था. लेकिन इसे पीछे गैस या धूल की कोई लकीर नहीं थी. जैसी कि बाक़ी धूमकेतुओं में नज़र आती है. यही नहीं असामान्य तौर पर ये ऑब्जेक्ट सूर्य से दूर जा रहा था और इसकी मूवमेंट भी दूसरे कॉमेट्स से काफ़ी अलग है, जो कि ग्रेविटी के सिद्धांत के खिलाफ़ है और इसी आधार पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुँचे कि ये धूमकेतु नहीं था. उमु-आउमा क्या था? साइंटिस्ट एवी लोब के अनुसार ये कोई उल्का पिंड या धूमकेतु नहीं, बल्कि ALIEN SPACESHIP था. बात सिर्फ़ इतनी ही नहीं क्योंकि ये इस सनसनीखेज रिपोर्ट का ये सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा है. क्योंकि उमु-आउमा के नज़र आने से 6 महीने पहले एक करीब एक मीटर चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था. लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये कोई उल्कापिंड नहीं था, बल्कि ये एलियन्स का कोई प्रोब यानी छोटा मिशन हो सकता है. जिसे इसी उमु-आउमा नाम के मदरशिप से भेजा गया होगा. उमु-आउमा एलियन्स का मदरशिप यानी पेंटागन की इस ड्राफ़्ट रिपोर्ट के अनुसार उमु-आउमा एलियन्स का एक ऐसा मदरशिप हो सकता है, जो छोटे छोटे कई मिशन पृथ्वी की तरफ़ भेज रहा है एवी लोब के मुताबक हो सकता है कि एलियन्स ने ये प्रोब हमारी पृथ्वी को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे हों. ताकि वो हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां जुटा सकें. दावों की जांच होना बाकी हालांकि ये रिपोर्ट तैयार करने वाले वैज्ञानिक एवी लोब के अनुसार ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेसशिप जिस ऐलियन सभ्यता ने भेजी हो. वो जिंदा ही हो. क्योंकि ऐसा अनुमान है कि उमु-आउमा नाम का ये पिंड करोड़ों वर्ष पुराना हो सकता है और ये भी संभव है कि इसे पृथ्वी के जन्म से पहले मिशन पर रवाना किया गया हो. हालांकि पेंटागन की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में जो दावे किये गए हैं. उनकी अच्छी तरह जांच होनी बाक़ी है और इसीलिए इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, ये भी दावे से नहीं कहा जा सकता. इसीलिए पेंटागन के इस ड्राफ़्ट पेपर के बाद इस सवाल पर नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है और एक बार फिर से पूछा जा रहा है कि क्या इस ब्रह्मांड में हमारे सिवा भी कोई है, जो हम पर नज़र रख रहा है और हमारी एक-एक जानकारी जुटा रहा है.