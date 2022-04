Twitter vs Truth Social: ट्विटर को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंची ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी, Musk ने दी ये सलाह

Twitter vs Truth Social: अक्सर चर्चा में रहने वाले दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk अपने ट्वीट्स के जरिए भी सुर्खियां बटोरते रहते हैं. जबसे उन्होंने ट्विटर को खरीदा है, तब से Musk लगातार खबरों में बने हुए हैं.

हाल ही में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर Bill Gates को ट्विटर पर ट्रोल किया था. इस बार उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप को लपेटे में ले लिया. उन्होंने ट्विटर पर Donald Trump और ट्विटर दोनों को एक साथ ट्रोल कर दिया.

Elon Musk ने बुधवार की सुबह एप्पल स्टोर की एप्लीकेशन का Top Chart शेयर किया. इसमें बताया गया कि ट्विटर से बैन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुरू की गई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Truth Social ट्विटर को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर खड़ी है.

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH

— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022