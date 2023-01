America: अमेरिका में अचानक ठप पड़ीं सभी उड़ानें, जानें आखिर किस वजह से सभी विमानों को रोक दिया गया

America Flights: अमेरिका अब एक नई समस्या से जूझ रहा है. देश को अचानक अपनी सभी उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के कारण पूरे अमेरिका में सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. जिसके बाद अमेरिका के तमाम एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

इस तकनीकी दिक्कत के कारण अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, पेरिस और मैड्रिड के यात्रियों ने अमेरिका की अपनी यात्रा रद्द होने की शिकायत की है. अमेरिकी हवाईअड्डों से उड़ान भरने वाली कम से कम 500 उड़ानों में देरी होने की सूचना मिली है.

कुछ यात्रियों ने लॉस एंजिलिस एयरपोर्ट के रनवे पर घंटों फंसे रहने की शिकायत की. प्रभावित अमेरिकी हवाईअड्डों की बढ़ती सूची में न्यू यॉर्क में जेएफके हवाईअड्डा, टाम्पा, फिलाडेल्फिया, इंडियानापोलिस, होनोलूलू, रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन और जैक्सनविले शामिल हैं. एफएए ने कहा कि वह इस मुद्दे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था.

United States FAA working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now. Operations across the National Airspace System are affected: US Federal Aviation Administration https://t.co/64HW0c2bgC pic.twitter.com/3gNMNpBSPy

— ANI (@ANI) January 11, 2023