अरुणाचल पर अमेरिका का आया रिएक्शन, इस ‘दोस्ती’ को देख जल उठेगा चीन

वॉशिंगटन: अमेरिका (America) ने एक बार फिर से चीन (China) को करारा झटका देते हुए भारत (India) का साथ दिया है. अरुणाचल के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो नई दिल्ली के साथ है और उसके दावों का समर्थन करता है.

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) को लेकर चीन की हालिया बयानबाजी के बीच अमेरिका ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है. अमेरिका के गृह विभाग (United States Department of State) ने बयान जारी कर कहा है कि करीब 60 साल से अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना है. हम वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर किसी भी तरह की घुसपैठ, चाहे वो सैन्य हो या नागरिक, उसके जरिए क्षेत्रीय दावों को लेकर एकपक्षीय कोशिश का पुरजोर विरोध करते हैं.

For nearly six decades US has recognized Arunachal Pradesh is Indian territory. We strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions, by military or civilian incursions across the established line of actual control: US Senior State Dept Official pic.twitter.com/6WXTngz9Kd

— ANI (@ANI) October 1, 2020