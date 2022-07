Crime: लूट के एक केस को ट्रेस करते-करते बंकर तक पहुंची पुलिस, अंदर जो मिला उसे देख चौंक गई पूरी टीम

Trending News From United Kingdom: वैसे तो पुलिस अक्सर चौंकाने वाले खुलासे करती रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है जब खुलासे को देखकर खुद पुलिसवाले चौंक जाते हैं. काफी देर तक खुद उस पर भरोसा नहीं होता जिसे उन्होंने ही सुलझाया है. ऐसा ही एक खुलासा अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस ने किया. इस खुलासे के बाद पुलिसकर्मी खुद काफी देर तक चौंके रहे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. चलिए हम आपको बताते हैं इस मजेदार केस के बारे में

बंकर के पास ही मौजूद था एक बड़ा स्कूल

लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कैलिफोर्निया में पुलिस लूट के एक मामले में जांच कर रही थी. जांच करते करते टीम सूनसान पड़े एक अंडरग्राउंड बंकर में जा पहुंची. इस बंकर से पुलिस को 80 लाख रुपये से अधिक कीमत का लूटा हुआ सामान और कई बंदूकें मिलीं. पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही थी कि बंकर के पास ही फ्रैंकलिन मैक्‍नले स्‍कूल था. ऐसे में स्कूल के पास इतनी मात्रा में हथियार का होना चिंता का विषय था. पुलिस के सामने कई सवाल भी उठ खड़े हुए.

Today Patrol Officers continued to conduct follow up on a commercial burglary incident that occurred yesterday.

The investigation led them to a homeless encampment in the area of Coyote Creek and Wool Creek Dr.

Here’s what they recovered from an underground bunker: pic.twitter.com/LApVW3WWn6

— San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) July 12, 2022