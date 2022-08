Sana Marin: फिनलैंड की PM सना मारिन को मिला हिलेरी क्लिंटन का समर्थन, हिलेरी ने इस खास तस्वीर से किया सपोर्ट

Hillary Clinton Support Sanna Marin: पिछले दिनों फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन काफी विवादों में रहीं. विवाद की वजह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उनका एक वीडियो था जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी और डांस करती दिख रहीं थीं. इसे लेकर लोगों ने उनकी खूब आलोचना भी की. हालांकि सपोर्ट में खड़े होने वालों की भी संख्या अच्छी खासी रही. अब उन्हें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने भी अपना समर्थन दिया है. उन्होंने सना को सपोर्ट करते हुए 2012 की अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वह कोलंबो की अपनी यात्रा के दौरान एक क्लब में डांस करती दिख रहीं हैं. उन्होंने अपनी फोटो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा था - "डांस करती रहो, सना मारिन."

ड्रग्स लेने का भी लगा था आरोप

क्लिंटन के इस संदेश पर मारिन ने थैंक्स कहा और दिल वाले इमोजी के साथ "थैंक यू हिलेरी क्लिंटन" लिखा. बता दें कि सोशल मीडिया पर मारिन का वीडियो लीक होने के बाद से, 36 वर्षीय राजनेता के आलोचकों ने उन पर सार्वजनिक रूप से अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया था. यहां तक कि उन पर पार्टी में ड्रग्स लेने का भी आरोप लगाया गया था.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."

Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022