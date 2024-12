30 हजार फीट की ऊंचाई पर था अमेरिकी विमान, फिर आ गई बाढ़! अजीब हालात में फंसे यात्री, देखें Video

American airlines flight toilet viral video: 30 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान हो तो एक छोटी सी गलती भी सभी लोगों को मौत की नींद सुला सकती है. अमेरिकी विमान में हाल ही में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी कल्‍पना करना भी मुश्किल है. यहां विमान में पानी घुस गया और देखते-देखते विमान के पूरे फर्श पर पानी भर गया. अमेरिकन एयरलाइंस की यह फ्लाइट विमान डलास से मिनियापोलिस जा रहा था. तभी फ्लाइट के अंदर अचानक पानी भरने लग गया.

पैर ऊपर करके बैठे रहे यात्री

एक पैसेंजर द्वारा बनाए गए वीडियो में देख सकते हैं कि विमान के फर्श पर पानी आना शुरू हुआ और देखते ही देखते फ्लाइट के फर्श पर पानी ही पानी नजर आने लगा. आलम यह हुआ कि गंदे पानी से बचने के लिए यात्रियों को अपने पैर ऊपर करके बैठना पड़ा. कुछ यात्रियों का सामान खराब हो गया.

वॉशरूम से लीक हो रहा था पानी

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, यह पानी फ्लाइट की वॉशरूम से लीक हो रहा था. इस बारे में एक महिला यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट का ध्‍यान इस ओर दिलाया. तब अटेंडेंट ने वॉटर लीकेज रोकने की कोशिश की लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वे इसे रोकने में सफल नहीं हो सके. इसके बाद पानी बहता गया और यात्रियों की सीटों तक पहुंच गया.

