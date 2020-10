US Election 2020: नवरात्रि पर बिडेन-हैरिस ने हिंदू-अमेरिकियों को दी बधाई, कही ये बड़ी बात

नई दिल्‍ली: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बिडेन (Joe Biden) और उनके साथ चुनाव में उतरीं कमला हैरिस (Kamala Harris) ने शनिवार से शुरू हुए नौ दिवसीय नवरात्रि उत्सव के अवसर पर हिंदू अमेरिकियों को बधाई दी है. दोनों ने अलग अलग ट्वीट कर कहा कि इस त्योहार से बुराई पर एक बार फिर अच्छाई की जीत होगी.

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में भारतीय-अमेरिकी आबादी का झुकाव हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर रहा है. लेकिन इस बार डेमोक्रेट्स द्वारा भारतीय मूल की कमला हैरिस को उप-राष्‍ट्रपति पद की उम्‍मीदवारी दिए जाने के बाद तो हिंदू-अमेरिकी (Hindu-Americans) बिडेन के लिए एक प्रमुख वोट बैंक बन चुके हैं.

'अच्‍छाई की बुराई पर होगी जीत' :बिडेन

जो बिडेन ने ट्वीट किया, 'हिन्‍दू त्‍योहार नवरात्रि की शुरुआत के मौके पर मैं और जिल, अमेरिका और दुनिया भर में इस त्‍योहार को मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं देते हैं. अच्छाई की एक बार फिर से बुराई पर जीत होगी. यह नई शुरुआत सबके लिए अवसर देगी.'

As the Hindu festival of Navratri begins, Jill and I send our best wishes to all those celebrating in the U.S. and around the world. May good once again triumph over evil — and usher in new beginnings and opportunity for all.

