Dubai: 1 अरबपति की मौत से हिली देश की इकोनॉमी, पढ़ें पूरी INSIDE STORY

Dubai News: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा दुबई एक बड़े कारोबारी की मौत के बाद तमाम तरह की परेशानियों में घिर गया है. माजिद अल फुतैम (Majid Al Futtaim) दुबई की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते थे. उनके निधन के बाद अब उनकी अरबों की संपत्ति के वारिसाना हक की लड़ाई (Property Dispute) शुरू हो गई है, जिसका असर दुबई सहित पूरे अमीरात पर पड़ सकता है. इस संपत्ति के बंटवारे को लेकर काफी चर्चा चल रही है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई की अर्थव्यवस्था में माजिद अल फुतैम के शॉपिंग और एंटरटेनमेंट साम्राज्य का बड़ा हिस्सा है. हालांकि, अब उनके परिवार के सदस्यों में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है. अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि किसे क्या मिलेगा. रिपोर्ट बताती है कि परिवार के आधिपत्य वाली कंपनियां दुबई के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और यदि उन्हें सही हाथों में नहीं दिया गया, तो इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

थिंक टैंक हैनरी जैकसन सोसायटी के एसोसिएट फेलो क्रिस्टोफर डेविडसन का कहना है कि केवल माजिद अल फुतैम का परिवार ही नहीं, दुबई में बहुत से परिवारों के आधिपत्य वाले व्यापारिक साम्राज्य हैं. इन पर इतना बड़ा दांव लगा है कि वारिसाना हक के मतभेदों को बढ़ने नहीं दिया जा सकता. रिपोर्ट के अनुसार, अल फुतैम की पिछले साल दिसंबर में मौत हो गई थी, तब से उनकी संपत्ति का मुद्दा अनसुलझा है. वो अपने विला में तीसरी पत्नी के साथ रहते थे.

We are deeply saddened to announce that our beloved founder, Mr Majid Al Futtaim, passed away on the 17 December 2021. (1/6) pic.twitter.com/3UWnNFIdYe

— Majid Al Futtaim (@MajidAlFuttaim) December 17, 2021