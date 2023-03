Rail services halted: नीदरलैंड में खतरे में रेलवे ट्रैक, ट्रैक के नीचे बने 'बिल' से बढ़ा खतरा

Train service in the Netherlands: बैजर्स (Badgers) कहिए या मोटा चूहा या फिर एक छोटा सा रीछ तरह दिखने वाला जंगली प्राणी, ये रेलवे ट्रैक (railway track) के नीचे जमीन खोदकर अपना घर (badgers burrowing under tracks) बनाता है. इसलिए रेल एक्सीडेंट (rail accident) होने की आशंका कई गुना बढ़ गई है.