Canada में मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने पर बोले Justin Trudeau – देश में नफरत और घृणा की कोई जगह नहीं

टोरंटो: कनाडा (Canada) के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने मुस्लिम परिवार (Muslim Family) पर हुए हमले की निंदा करते हुए समुदाय के लोगों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है. ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में नफरत की कोई जगह नहीं है और ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. बता दें कि रविवार को एक युवक ने अपने ट्रक से मुस्लिम परिवार के पांच लोगों को रौंद डाला था, जिनमें से चार की मौत हो गई है. जबकि नौ वर्षीय बच्चे को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कनाडा में नफरत और घृणा का कोई स्थान नहीं है. हमें इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा. उन्होंने कहा कि मैं लंदन, ओंटारियो सहित पूरे देश में रहने वाले मुस्लिमों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ है. प्रधानमंत्री ने अस्पताल में भर्ती बच्चे के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराएगी.

To the Muslim community in London and to Muslims across the country, know that we stand with you. Islamophobia has no place in any of our communities. This hate is insidious and despicable - and it must stop.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 7, 2021