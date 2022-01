नेताजी ने गर्व के साथ शेयर की वाइफ की तस्वीर, लोगों ने लगा डाली क्लास; जानें क्या है वजह?

टोरंटो: कनाडा के एक राजनेता (Canadian Politician) को अपनी पत्नी (Wife) की बढ़ाई में पोस्ट की गई तस्वीर के बाद से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लगातार निशाना बना रहे हैं. दरअसल, राजनेता की पत्नी हेल्थ वर्कर (Health Worker) हैं. कोरोना की वजह से स्वास्थ्यकर्मियों का काम काफी बढ़ गया है. ऐसे में नेताजी ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए गर्व के साथ बताया कि उनकी पत्नी को 12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद फावड़े से बर्फ हटानी पड़ी. इस तस्वीर के वायरल होते ही नेताजी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया.

सोशल मीडिया पर नेताजी ने अपनी अपनी पत्नी की तस्वीर (Husband Share Wife Photo) पोस्ट की, जिसमें वह कड़ाके की ठंड में सड़क पर जमी बर्फ को अकेले साफ करते हुए नजर आ रही हैं. ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और यूजर्स उनके पति की आलोचना कर रहे हैं. आलोचना झेलने वाले पति का नाम जॉन रेयेस (Jon Reyes) है और वह Manitoba राज्य के कैबिनेट मंत्री भी हैं.

Even after a 12 hour night shift at the hospital last night, my wife still has the energy to shovel the driveway. God bless her and all our frontliners. Time to make her some breakfast. pic.twitter.com/91vahySLqO

— Jon Reyes (@jonreyes204) January 8, 2022