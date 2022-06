Research: धीरे-धीरे हम सबकी हाइट घटकर रह जाएगी औसतन 3.5 फीट, चौंकाने वाला किया गया दावा

New research on human height: मशहूर वैज्ञानिक डार्विन के सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट (Survival of the fittest) यानी जो जितना मजबूत होगा उसके बचने का चांस उतना ज्यादा होगा. ये सिद्धांत हर दौर में प्रासंगिक रहा है. आज इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में इंसानों की हाईट कम होने का दावा किया जा रहा है.