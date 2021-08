लड़की ने बयां किया Afghani होने का दर्द: 'हम किसी के लिए मायने नहीं रखते, इतिहास में धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे’

काबुल: तालिबान (Taliban) के क्रूर शासन से बचने के लिए अफगानी मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं. पूरे अफगानिस्तान (Afghanistan) में भगदड़ मची हुई है. काबुल हवाईअड्डे पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं. हर किसी की कोशिश बस किसी तरह देश से बाहर निकलने की है. इसी जद्दोजहद में उड़ते विमान से गिरकर कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है. इस बीच, एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपने अफगानी होने का दर्द बयां किया है.

वायरल वीडियो (Viral Video) में लड़की (Girl) अफगानी भाषा में अपना दर्द बयां कर रही है. वो रोते हुए कह रही है कि हमारा होना किसी के लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं. वीडियो में लड़की को कहते देखा जा सकता है कि मुझे आंसू पोंछने होंगे, किसी को हमारी परवाह नहीं है. हम इतिहास में धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे.

“We do not count because we were born in Afghanistan . . . We’ll die slowly in history.” I am heartbroken. The women & girls of Afghanistan have been abandoned. What of their dreams, hopes? The rights they have fought two decades for? #PrayforAfghanistan pic.twitter.com/Os6aSRv5RK

— Khaled Hosseini (@khaledhosseini) August 14, 2021