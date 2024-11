कोलकाता में जन्मे जय भट्टाचार्य कौन हैं? कोरोना के दौरान चर्चा में आए, अब ट्रंप ने दी बड़ी जिम्मेदारी

Who is Jay Bhattacharya: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद से डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार अपनी टीम बनाने में जुटे हैं. नए कार्यकाल से पहले ट्रंप का भारतीयों पर भरोसा बढ़ा है और कई भारतीय मूल के लोगों को अपनी सरकार में शामिल कर चुके हैं. अब ट्रंप ने कोलकाता में जन्मे जय भट्टाचार्य (Jay Bhattacharya) को बड़ी जिम्मेदारी दी है और देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान एवं वित्त पोषण संस्थानों में से एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट किया है. इसकी जानकारी ट्रंप वॉर रूम ने एक्स पर दी है, जिसे जय भट्टाचार्य ने भी रीट्वीट किया है.

जय भट्टाचार्य पहले भारतीय-अमेरिकी

इसके साथ ही जय भट्टाचार्य (Jay Bhattacharya) पहले भारतीय-अमेरिकी बन गए हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नॉमिनेट किया गया है. इससे पहले, ट्रंप ने टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) के साथ नवगठित सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करने के लिए भारतीय-अमेरिकी विवेक रामास्वामी को चुना था. यह एक स्वैच्छिक पद है और इसके लिए अमेरिकी सीनेट से पुष्टि की आवश्यकता नहीं है.

I am honored and humbled by President @realDonaldTrump's nomination of me to be the next @NIH director. We will reform American scientific institutions so that they are worthy of trust again and will deploy the fruits of excellent science to make America healthy again! https://t.co/FrLmYznhfw

— Jay Bhattacharya (@DrJBhattacharya) November 27, 2024