Firing In Party: अमेरिका में फिर से बंदूक का आतंक! पार्टी में फायरिंग के बाद 5 लोग घायल

One Killed And Five Injured In Party: रिचमंड शहर के पास शुक्रवार को हुई गोलीबारी में पांच लोग घायल हो गए. चेस्टरफील्ड काउंटी पुलिस विभाग (Chesterfield County Police Department) ने एक बयान जारी कर इस मामले से संबंधित कुछ जानकारी भी दी है.

रात में हुई गोलीबारी

पुलिस विभाग ने अपने बयान (Statement) में कहा कि पुलिस वर्जीनिया के चेस्टर में रात करीब 9:38 बजे हुई गोलीबारी की घटना को लेकर काम कर रही है. स्थानीय समाचार (Local News) प्रतिष्ठानों ने बताया कि गोलीबारी की घटना एक पार्टी (Party) में हुई.

पांच लोग गोली लगने से घायल

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों को बंदूक की गोली (Gunshot) के घाव से पीड़ित पांच लोगों को अस्पताल (Hospital) में भर्ती कराया गया है. इनमें से दो की हालत गंभीर (Serious) बताई जा रही है. अधिकारियों ने कहा कि दो अन्य लोग भी घायल (Injured) हुए हैं लेकिन उन्हें गोली नहीं लगी है. बता दें कि इस पार्टी में 100 लोग मौजूद थे. आयोजकों के अनुसार दो समूहों के बीच झड़प के बाद गोलीबारी शुरू हुई.

घटना की जांच जारी

अधिकारियों ने कहा कि घटना की जांच (Investigation) जारी है. आपको बता दें कि चेस्टर, रिचमंड से लगभग 24 किलोमीटर दूर है. हाल ही में अमेरिका (America) के एक स्कूल में हुई गोलीबारी (Firing) की घटना ने भी सबका दिल दहला दिया था, जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी.

(इनपुट - एपी)

