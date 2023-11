Israel Hamas War: कसूर सिर्फ इतना कि इजरायली हूं, 9 महीने के मासूम को भी हमास ने नहीं छोड़ा

उसकी उम्र सिर्फ 9 महीना है. अब उम्र से ही साफ है कि उसके लिए कोई मतलब नहीं कि वो इजरायली है या फिलिस्तानी. लेकिन आतंकी संगठन हमास की नजर में उसकी भी पहचान है, पहचावन इजरायली होने की. अब वो इजरायली है तो हमास की नजर नें उसका कट्टर दुश्मन. हालांकि 9 महीने के उस अबोध मासूम को यह भी नहीं पता होगा कि उसे किस बात की सजा मिल रही है. लेकिन वो उन 240 लोगों का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हमास ने बंधक बनाया है. तारीख सात अक्टूबर की है जब हमास ने 20 मिनट के भीतर इजरायल के खिलाफ पांच हजार से अधिक रॉकेट दाग डाले. और सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया.

हमास के कब्जे में 240 इजरायली

हमास के कब्जे में करीब 240 इजरायली नागरिक हैं. उनमें से एक केफिर बिबास है जिसकी उम्र महज 9 महीने है.हमास के कब्जे में करीब 240 इजरायली नागरिक हैं. उनमें से एक केफिर बिबास है जिसकी उम्र महज 9 महीने है. दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज में वो अपने माता-पिता और चार साल के भाई के साथ रहता था. लेकिन सात अक्टूबर को सबकुछ बदल गया. हमास के आतंकियों ने केफिर के साथ उसकी मां शिरी, पिता यार्डेन और चार साल के भाई का अपहरण कर लिया. हमास के कब्जे में कुल 32 बच्चे हैं जिनमें केफिर सबसे छोटा है.

This beautiful baby boy Kfir Bibas was just nine months old when he was ripped from his home and kidnapped by Hamas terrorists.

He is now 10 months old and still being held hostage in Gaza.

Pray for the return of Kfir, his big brother Ariel, his mother Shiri and father… pic.twitter.com/lyqehDslOG

— Israel (@Israel) November 12, 2023