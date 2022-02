बाइडन ने पुतिन को दी ‘भारी कीमत’ चुकाने की चेतावनी, यहां जानिए पूरा मामला

Biden warns Putin over if Russia invasion of Ukraine: यूक्रेन संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच फोन पर 62 मिनट तक बातचीत हुई.