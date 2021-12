जॉर्डन की संसद में दिखा WWF जैसा नजारा, सांसदों ने जमकर चलाए मुक्के; देखें वीडियो

अम्मान: सड़कों पर नजर आने वाले मारपीट के नजारे अब संसद (Parliament) में भी दिखाई देने लगे हैं. हर थोड़े वक्त में कोई न कोई तस्वीर ऐसी आ ही जाती है, जो संसद के अंदर जनप्रतिनिधियों के अमानवीय आचरण को दर्शाती है. अब जॉर्डन (Jordan) की संसद में कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर हर कोई हैरान है और देश शर्मसार. यहां बहस करते-करते सांसद एक-दूसरे से भिड़ गए और लात-घूंसों की बारिश कर दी. संसद के अंदर हुई इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, जॉर्डन (Jordan) की संसद में जूतम-पैजार की यह घटना मंगलवार को हुई. दरअसल, संसद की कार्यवाही के दौरान जब स्पीकर (Speaker) ने एक डिप्टी को संसद से चले जाने के लिए कहा, तो हंगामा मच गया. सांसदों में तीखी बहस होने लगी और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया. सदन के अंदर सांसद आपस में भिड़ गए.

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि सांसद अचानक ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं. वे एक-दूसरे पर मुक्कों की बरसात करते हैं. 1 मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मारपीट के दौरान वहां काफी सांसद जमा हो गए हैं. इस दौरान, एक सांसद अपनी ही सीट पर गिर जाते हैं. हालांकि, मारपीट इसके बाद भी लगातार जारी रहती है.

