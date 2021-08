Taliban को खुला चैलेंज देने वाली लेडी गवर्नर हुईं कैद, खुद बंदूक उठाकर लड़ रही थीं लड़ाई

काबुल: अफगानिस्तान में अशरफ गनी (Ashraf Ghani) की सरकार गिरने के बाद से ही देशभर में तालिबान का राज कायम हो गया है. एक तरफ तो तालिबान ऐलान कर रहा है कि वह पुरानी सरकार के लिए काम करने वालों को माफ कर देगा और महिलाओं को उनके अधिकार देगा. वहीं, दूसरी ओर इन वादों के बावजूद उसने विपक्षी नेताओं और महिलाओं के खिलाफ क्रूरता जारी रखा है.

तालिबान (Taliban) की क्रूरता का ताजा मामला बल्ख प्रांत की एक महिला गवर्नर सलीमा मजारी (Salima Mazari) को बंधक बनाने से जुड़ा है. बताया गया है कि तालिबान ने उन्हें अपने खिलाफ आवाज उठाने के चलते कैद में ले लिया है. फिलहाल उन्हें कहां और किस हाल में रखा गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है.

सलीमा मजारी (Salima Mazari) अफगानिस्तान में पहली महिला गवर्नरों में से एक रही हैं. उन्हें कुछ साल पहले ही बल्ख के चाहत किंत जिले का गवर्नर चुना गया था. पिछले महीने ही जब तालिबान (Taliban) ने एक के बाद एक सभी प्रांतों पर धावा बोलना शुरू किया, तो सलीमा ने भागने के बजाय मुकाबला करने का फैसला किया और और पकड़े जाने से पहले तक बंदूक उठाकर अपने लोगों की रक्षा की. हालांकि, उनके जिले के तालिबान द्वारा घेरे जाने के बाद आखिरकार सरेंडर करना पड़ा.

Know her name #SalimaMazari

When many Afghan political leaders fled, Salima stayed to fight. As one of the first female district Governors in Afghanistan, she took on the Taliban & resisted until the end. She has reportedly been captured. Pressure to free her!! #FreeSalima pic.twitter.com/qXwLKjWxou

— Nadia Momand (@NadiaMomand) August 17, 2021