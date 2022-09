Watch: लाइव न्यूज बुलेटिन में महिला एंकर को आया स्ट्रोक, दिखाई समझदारी तो बची जान

News Anchor Suffers Stroke in Live Bulletin: पिछले कुछ दिनों में आपने हार्ट अटैक के कई लाइव वीडियो देखे होंगे. इसमें कोई नाचते-गाते हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है तो कोई चुप बैठे-बैठे ही इसकी चपेट में आ जाता है. हार्ट अटैक काफी खतरनाक होता है और इस स्थिति में सही से पहचान न होना या सही समय पर इलाज न मिलने से मरीज की मौत भी हो जाती है. कुछ ऐसी ही स्थिति स्ट्रोक में होती है. ब्रेन स्ट्रोक का अटैक भी चलते-फिरते अचानक आता है और जानलेवा हो सकता है. स्ट्रोक अटैक से जुड़ा एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक न्यूज एंकर को लाइव शो के दौरान अटैक आता है. आइए जानते हैं आगे क्या हुआ.

एंकर ने खुद शेयर किया घटना का वीडियो

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी न्यूज चैनल 2 NEWS की महिला एंकर जूली चिन समाचार पढ़ रहीं थीं, तभी उन्हें अटैक आया. इसके बाद उन्होंने सावधानी दिखाते हुए बीच में रुककर फौरन डॉक्टर को कॉल किया और सही समय पर इलाज मिलने की वजह से वह अब ठीक हैं. इस घटना को लेकर जूली चिन ने लोगों को जागरूक करने के लिए खुद एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022