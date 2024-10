Nobel Prize Medicine: मेडिसिन के नोबेल से नवाजे गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन, माइक्रो RNA की खोज के लिए मिला अवॉर्ड

Nobel Prize Medicine 2024: चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है. इस साल विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए हैं. इन दोनों ही दिग्गजों ने मइक्रो RNA की खोज की थी. नोबेल असेंबली ने कहा कि दोनों वैज्ञानिकों की खोज "जीवों के विकास और कार्य करने के तरीके के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो रही है."

विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार

विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार माइक्रो RNA की खोज के लिए दिया गया. यह जो एक छोटा अणु है जो जीन गतिविधि को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024