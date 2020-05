मंगेतर के साथ कुछ पल बिताने कैफे पहुंचीं इस देश की PM, लेकिन नहीं मिली एंट्री

वेलिंगटन: न्यूजीलैंड में सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी के नियम के साथ रेस्टोरेंट और कैफे को खोलने की अनुमति दी गई है. इन नियमों के कारण प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न को भी एक कैफे में कोई विशेष छूट नहीं मिली और उन्हें वापस लौटना पड़ा. वह अपने मंगेतर के साथ गई थीं.

लॉकडाउन में छूट के दो दिन बाद कुछ पल बिताने के लिए जैसिंडा अपने मंगेतर क्लार्क गेफोर्ड के साथ शनिवार शाम को राजधानी वेलिंगटन स्थित ऑलिव रेस्तरां में गई थीं लेकिन नियमों के तहत कैफे में एक मीटर की दूरी बनाना जरूरी है, इसके मद्देनजर कई रेस्तरां ने मेहमानों की क्षमता को कम कर दिया है.

इसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी रेस्तरां में मौजूद एक व्यक्ति ने ट्विटर पर दी. जोय नाम के यूजर ने ट्वीट किया, "हे भगवान जैंसिडा अर्डर्न ने ऑलिव में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन जगह नहीं होने की वजह से उन्हें मना कर दिया गया."

गेफोर्ड ने बाद में जवाब दिया, "मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मैं अन्य स्थान पर बुकिंग की व्यवस्था नहीं कर सका. जब कोई जगह खाली होती उसको पाने की कोशिश करना बहुत अच्छा लगता है."

I have to take responsibility for this, I didn't get organized and book anywhere. Was very nice of them to chase us down st when a spot freed up. A+ service.

