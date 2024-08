Pakistan: ढीली हुई अकड़ तो मानसिक बीमारी का बहाना, कराची में दो लोगों को रौंदकर मुस्कराती महिला की कोर्ट में घिसी-पिटी दलील

Natasha Danish Is Mentally Weak: कराची में अपनी टोयोटा लैंड क्रूज़र से दो लोगों को कुचलकर मारने के बाद मुस्कराने और कैमरे के सामने लोगों को धमकाने वाली पाकिस्तानी महिला नताशा दानिश की अकड़ ढीली पड़ गई है. उसके वकील ने कोर्ट में बचाव के लिए " वह मानसिक रूप से कमज़ोर है" वाला सालों पुराना घिसा-पिटा तर्क दिया है.

चेहरे पर क्रूर और अमानवीय मुस्कान के साथ नताशा कैमरे में कैद

बेहद दर्दनाक और चर्चित इस दुर्घटना के बाद पाकिस्तान के जाने-माने बिजनेसमैन दानिश इकबाल की पत्नी नताशा दानिश को चेहरे पर क्रूर और अमानवीय मुस्कान के साथ कैमरे में कैद किया गया था. कथित तौर पर वह गुस्साई भीड़ को "तुम मेरे बाप को नहीं जानते" कहते हुए धमका रही थी. शुरुआत में माना जा रहा था कि नताशा बेहद नशे में थी, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

गुस्साई भीड़ पर चिल्लाती नताशा को बचा रहे थे पाकिस्तानी रेंजर्स

नताशा दानिश का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था. बोल न्यूज़ के मुताबिक, खुद को सड़क पर रोके जाने को लेकर जब वह गुस्साई भीड़ पर अपना रौब दिखाते हुए पलटवार कर रही थी, तब पाकिस्तान रेंजर्स के जवान उसे भीड़ से बचा रहे थे. इसको लेकर पाकिस्तानी की कानून व्यवस्था को भी खूब ट्रोल किया गया था.

Natasha Iqbal's crushing poor father his daughter in the drunkenness of wealth,this smile is spitting on the face of Pakistan's law,courts,justice system and government.This is slander in the name of the elite above the law.There are prisons punishments,detentions, fines for poor pic.twitter.com/iBNl3ZqgcE

— Zain Tareen (@Zaintareen_) August 24, 2024