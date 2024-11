Pakistan Minister Khawaja Asif attack: पाकिस्‍तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लंदन में उस समय भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब मेट्रो में एक अज्ञात शख्‍स ने उनके साथ दुर्व्‍यवहार किया. इस शख्‍स ने लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ना केवल पाक रक्षा मंत्री के साथ धक्का-मुक्की की, बल्कि उनको 'चाकू से हमला' करने की धमकी भी दी. जियो न्यूज के मुताबिक मंत्री के करीबियों ने इस घटना की पुष्टि की है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

लंदन में हीथ्रो हवाई अड्डे के पास एक ने ख्वाजा आसिफ का वीडियो बनाया साथ ही उन्‍हें अपशब्द कहे और चाकू से हमला करने की धमकी दी. इस व्‍यक्ति ने ख्वाजा आसिफ को जमकर लताड़ लगाई. फिर उसने ख्वाजा आसिफ के साथ चल रहे एक व्यक्ति से कहा इन्हें ले जाओ, इससे पहले कोई चाकू मार दे.

मुंह छिपाते आए नजर

इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि ख्‍वाजा आसिफ मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं. फिर वे अपने एक सहयोगी के साथ तेजी से मेट्रो से बाहर निकल जाते हैं. खबरों के अनुसार इस घटना के बाद पाकिस्तान की सरकार कथित तौर पर अलर्ट है. सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग को ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से संपर्क करने को कहा है. उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर घटना है और इसकी जांच होनी चाहिए.

A Federal Minister of Pakistan Khawaja Muhammad Asif @KhawajaMAsif has got trolled and then threatened to stab by a @PTIofficial & @ImranKhanPTI supporter on train for no reason on @londonunder needs immediate penal action. @MayorofLondon @metpoliceuk pic.twitter.com/8dkuNM8wpI

— ℕαυɱαɳ (@SquatJogz) November 13, 2024