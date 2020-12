Imran Khan ने ट्विटर पर पहली बीवी समेत सभी लोगों को किया Unfollow, लोगों ने किया ट्रोल

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) एक बार फिर सुर्खियों मे हैं. इस बार वो ट्वीटर (Twitter) पर एक साथ सभी लोगों को अनफॉलो (Unfollow) करने के लिए ट्रोल हो रहे हैं. सोमवार शाम से ही लोगों ने इमरान खान के आधिकारीक ट्विटर अकाउंट से सभी को अनफॉलो होते हुए देखा, जिसके बाद ट्विटर पर इमरान खान के लिए ट्रोल्स की बाढ़ आ गई है.

इमरान खान (Imran Khan) ने जिन लोगों को अनफॉलो (Unfollow) किया है. उनमें उनकी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ (Jemima Goldsmith) भी शामिल हैं. इमरान जेमिमा गोल्डस्मिथ से काफी समय पहले ही अलग हो चुके हैं. हांलाकि इसके बाद इमरान दो बार शादी कर चुके हैं, लेकिन अब तक अपनी पहली पत्नि को ट्विटर (Twitter) पर फॉलो करते थे. सोमवार को ट्वीटर पर सबको अनफॉलो करने के साथ-साथ उन्होने जेमिमा (Jemima Goldsmith) को भी अनफॉलो कर दिया. इस पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया.

पूर्व पत्नी को Unfollow करने पर एक ट्विटर (Twitter) यूजर ने कहा कि 'इमरान खान ने सबको अनफॉलो किया है लेकिन मैं चाहती थी कि उन्हे जेमिमा खान (Jemima Goldsmith) को फॉलो करते रहना चाहिए था, आखिरकार वो एक अच्छी महिला हैं और सबसे उपर वो उनके बच्चों की मां हैं'. एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि 'खान साहब, अगर कोई एक वयक्ति है जिसे आपको कभी अनफॉलो नहीं करना चाहिए तो वो है जेमिमा द जेम'.

Khan Sahb @ImranKhanPTI , if there's one person you must never unfollow... It's Jemima the gem.

IK unfollows every one. I wish he should keep following @Jemima_Khan afterall she is a good lady and above all she is mother of his kids.@ImranKhanPTI pic.twitter.com/qQkEy2v1HO

— Hunzai (@sanahunzai) December 7, 2020