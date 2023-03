Putin Body Double: पुतिन का हमशक्ल गया था मारियुपोल? बॉडी डबल के दावे से दुनिया में मची सनसनी

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, माना जाता है कि पुतिन ने नियमित रूप से प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, क्योंकि वह 1999 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते समय काफी बूढ़े लग रहे थे. अफवाहें फैली हुई हैं कि पुतिन के डुप्लीकेट, जिन्होंने उनकी तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई है, तैनात किए जा रहे हैं क्योंकि कैंसर और पार्किंसंस रोग की शुरुआती स्टेज की अफवाहों के बीच पुतिन की तबीयत बिगड़ती जा रही है. रूसी वीडियो के मुताबिक, जाहिर तौर पर सबसे कमजोर डुप्लीकेट को मारियुपोल भेजा गया था, जो आर्टिफिशियल जबड़े लगाना भूल गया.

यूक्रेन के अफसर ने उड़ाया था मजाक

Putin used body-double on purported trip to Mariupol Ukraine.

